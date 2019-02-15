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داعش يختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن
2019/02/15 | 02:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان تنظيم داعش اختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن الكمأ غرب محافظة الانبار.

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