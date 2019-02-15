2019/02/15 | 02:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن "الكمأ" غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - الانبار
أفاد مصدر امني، الجمعة، بان تنظيم داعش اختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن الكمأ غرب محافظة الانبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يختطف 3 اشخاص اثناء بحثهم عن "الكمأ" غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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