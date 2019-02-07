The french connection: جولوفان يظهر أخيرًا قيمته في موناكو

2019/02/15 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد جل متتبعي كرة القدم الصيف الماضي بصفقة انتداب موناكو لمتوسط الميدان "ألكسندر جولوفان" من سيسكا موسكو مؤكدين أنه سيكون له شأن كبير في المستقبل وسيسطع في سماء الليج 1.

الروسي ذو ال22 عامًا كان قد قدم لفرنسا مقابل 30 مليون يورو، إذ تمكن نادي الإمارة من التفوق على أندية كبرى كريال مدريد والتعاقد معه.

اللاعب كان قد أبدع في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده وكان الكل يرى أنه يسير في الطريق الصحيح ليصبح نجمًا وازنًا، لكن بدايته كانت جد معقدة وخابت ظنون المدرب "ليوناردو جارديم" الذي كان قد اعتبره أهم عنصر في كتيبته.



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توالي الإصابات حرم ألكسندر من التأقلم بالشكل المطلوب مع ناديه الجديد، فحتى قبل انطلاق الموسم عانى من مشاكل على مستوى الكاحل، لتتأخر بذلك انطلاقته في الدوري الفرنسي لغاية شهر سبتمبر الذي كان الفريق يعاني فيه الأمرين على مستوى النتائج، بل وفي سقوط حر وضياع شامل.

الظروف كانت إذًا غير ملائمة أبدًا للروسي ولن يتذكر الجماهير من نصف الموسم الأول له مع موناكو سوى البطاقة الحمراء التي تلقاها عقب 10 ثوان فقط من انطلاق الجولة الثانية في مواجهة ليون، خاصة وأنها كانت نتيجة لتصرف عنيف تسبب له في إيقافه ل4 مباريات.

هذه الفترة العصيبة كان لا بد على اللاعب تركها وراءه للمضي قدمًا، الأمر الذي بدأ يظهره من خلال تقديم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة مساعدًا رفاقه بشكل جوهري على تصحيح المسار للخروج من قاع الترتيب.

اللاعب سجل هدفين رائعين خلال المقابلتين الأخيرتين وخاصة ذلك الذي جاء في شباك تولوز السبت الماضي، فقد قاد هجمة مرتدة رائعة وتناغم مع رفاقه، قبل أن يكمل العملية بتسديدة عكسية مميزة.

فرحة اللاعب في المقابلة كانت غير عادية وكأنه أخرج شيئًا من الضغط الكبير بداخله، لكن بدا في المقابل في الآونة الأخيرة أن قدوم كل من "سيسك فابريجاس" و"جيلسون مارتينيز" كان له دور كبير في جعل الفريق ينفض غبار الخيبة عنه كما منح الشاب الروسي شحنة معنوية جد إيجابية.

وكان "ديميتري سشيف" قد حلل وضعية جولوفان وما يمر به من تغيير خلال تصريحاته مع "إيتار تاس" مشددًا على أن جارديم كان أيضًا من بين أسباب انتفاضته بهذه الطريقة

إذ قال في هذا السياق "أعتقد أنه تأثر كثيرًا بتغيير المدرب، فبعودة جارديم تحول للاعب آخر.



لقد نجح أخيرًا في التأقلم مع أجواء الدوري الفرنسي مع التخلص من الإصابات التي كانت تطارده"

"لقد بات يظهر أفضل ما لديه ويثبت أنه يتمتع بإمكانيات عالية تؤهله لتقديم الكثير للفريق"

المدرب السابق "تييري هنري" كان أيضًا متفائلاً بذي الأصول الصربية وقد وضح ذلك في إحدى تصريحاته "لقد عاد بسرعة من كأس العالم وتخلى عن عطلته وقد لعب بعد ذلك بآلام قوية في كاحله، آلام جعلته غير قادر حتى على تسديد الكرة"

تم تابع "أعلم جيدًا كم هو صعب التأقلم في بلد جديد وخاصة حين يكون الفريق الذي انضممت له في وضعية معقدة.



الجماهير والمتتبعون يبدأون في انتقادك والتساؤل عن مدى فاعليتك ومردودك مقارنة مع المبلغ الذي تم دفعه لانتدابك"

فرانك باسي الذي كان مع طاقم "هنري" خلال فترته مع موناكو علق بدوره على اللاعب الروسي

"في اليوم الذي سيسجل فيه هدفه الأول، ستصبح الطريق أمامه مفتوحة وواضحة لزيارة الشباك بشكل متتال"

تصريح تحقق بالفعل، فعقب هدفه في كأس الرابطة أمام جانجون، وجد جولوفان السبيل لهز الشباك في الدوري خلال الجولة الماضية وقد يطيل هذه السلسلة فيما هو قادم.





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