البنك المركزي المصري يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عام

2019/02/15 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2018.وقال المركزي المصري في

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