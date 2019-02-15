مسؤولون أميركيون: ترامب سيعلن الطوارئ لبناء جدار المكسيك

2019/02/15 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم أنه سيوقع قانون تمويل الحكومة

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