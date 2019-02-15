روحاني: على أمريكا أن تغادر سوريا وتغير سياستها في الشرق الأوسط

2019/02/15 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الخميس إن وجود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أضر بدول المنطقة ودعا واشنطن لسحب قواتها بالكامل من سوريا.وقال روحاني بعد قمة تضم إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا في جنوب روسيا ”وجود أمريكا في سوريا ودول أخرى بالمنطقة غير مفيد… على أمريكا أن تعيد النظر في سياستها […]

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