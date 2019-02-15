بعد القمة الثلاثية بشأن سوريا.. موسكو تقول لا خطط لهجوم في إدلب

2019/02/15 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على تحركات إضافية لم يحددها لإخلاء محافظة إدلب السورية مما وصفها بأنها ”بؤر ساخنة للإرهاب“ لكن الكرملين قال إنه لن تكون هناك عملية عسكرية هناك.وكان بوتين، أحد أقرب حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، يتحدث بعد أن استضاف قمة في جنوب […]

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