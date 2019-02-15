2019/02/15 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OAwUI_VLEgY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المواجهة .. فتنة كركوك نائمة .. لعن الله من ايقضها - 2019/2/14) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المواجهة .. فتنة كركوك نائمة .. لعن الله من ايقضها - 2019/2/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).