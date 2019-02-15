مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين وليام بار وزيرا للعدل

2019/02/15 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس تعيين وليام بار وزيرا للعدل ليضع بذلك المحامي المخضرم في موضع الإشراف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر منذ فترة طويلة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في عام 2016 قد تواطأت مع روسيا.جاء تصويت المجلس بأغلبية 54 صوتا مقابل 45 […]

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