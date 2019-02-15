أسعار النفط ترتفع الى أعلى مستوى للعام 2019

2019/02/15 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى للعام 2019، لكن المكاسب تقلصت بفعل أكبر هبوط في مبيعات التجزئة الأمريكية منذ عام 2009، وهو ما أذكى مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي عالمي.واختتمت عقود برنت الآجلة الجلسة مرتفعة 96 سنتا، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 64.57 دولار […]

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