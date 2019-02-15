2019/02/15 | 05:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهو السبب الحقيقي لاعتقال "الشيخ اوس الخفاجي " ؟ بمن اتصل "حاكم الزاملي" ليلة اعتقاله ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1QJmwImKcuw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهو السبب الحقيقي لاعتقال "الشيخ اوس الخفاجي " ؟ بمن اتصل "حاكم الزاملي" ليلة اعتقاله ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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