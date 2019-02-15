إيرانية خلعت حجابها وسط طهران: فعلتُ ذلك من أجل ابنتي

2019/02/15 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيرين عبادي، شهدخت دجفان، مرجان ساترابی، سحر دليجاني، آذار نافيسي… والقائمة تطول لتشمل العديد من الكاتبات والناشطات الإيرانيات اللواتي استطعن مغادرة إيران

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