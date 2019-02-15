بوتين يحاصر أردوغان: لا منطقة آمنة دون موافقة الأسد

2019/02/15 | 05:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو – وجهت روسيا، الخميس، رسالة واضحة وحازمة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ساعات من انعقاد قمة جمعته مع نظيريه

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