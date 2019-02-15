ترامب سيعلن حالة الطوارئ سعيا لتمويل الجدار الحدودي

2019/02/15 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مشروع قانون بشأن أمن الحدود لتفادي إغلاق حكومي آخر، لكنه سيعلن أيضاً حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الحدودي الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.ونددت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس على الفور بتحرك ترامب.وسأل الصحفيون نانسي […]

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