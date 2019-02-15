2019/02/15 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IvUlVM6_DwI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من هم الحجاج الذين يديرون صالات الروليت في فنادق بغداد الراقية ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من هم الحجاج الذين يديرون صالات الروليت في فنادق بغداد الراقية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).