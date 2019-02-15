موعد مباراة الزمالك ضد إنبي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/15 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب بتروسبورت أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك وإنبي، وذلك يوم الأحد القادم 17 فبراير2019، الموافق 12 جمادي الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.



تعادل الفارس الأبيض في مباراته الأخيرة أمام فريق نصر حسين داى بهدف لملثله، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أما في الدوري فيظل الأبيض على صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة، فبعد أن خاض أبناء القلعة البيضاء 19 مباراة في الدوري المصري حتى الآن، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل في ثلاث، وتلقى هزيمة واحدة.

يقدم فريق إنبي موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام المارد الأحمر وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة متساويًا بالنقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الخامس عشر، واستطاع الفريق البترولي أن يحقق الانتصار في أربع مواجهات فقط، وتعادل في تسع، وخسر 8 مباريات.



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الكونفدرالية | الزمالك يستمر في نزيف النقاط وحسين داي يتصدر المجموعة بالتعادل

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي والقنوات الناقلة الزمالك يقرر إيقاف مستحقات لاعبيه ويناقش جروس حول أسباب التعثر المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النجوم - الزمالك استاد بتروسبورت الأحد 17 فبراير 2019، 12 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية ON SPORT الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالكلن يغيب عن الزمالك في هذا اللقاء أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وستكون جميع الأوراق جاهزة أمام المدرب كريستيان جروس لحصد الثلاث نقاط.عيد ميلاد سعيد للاعبنا بهاء مجدي.



🎂🎉 pic.twitter.com/1g88LH4pts— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 14, 2019سيبدأ المدرب السويسري بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.



التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنشعبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقازطارق حامد - فرجاني ساسيمحمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسنعمر السعيد

الغيابات والتشكيل المتوقع لإنبي لا توجد غيابات في صفوف إنبي قبل مباراة الزماك في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الفارس الأبيضفى دورى القطاعات ..



إنبى تحت 16 سنة مواليد 2002 يهزم نظيره مصر الجديدة بأربعة أهداف مقابل هدف ، ضمن منافسات دورى القطاعات ، فى المباراة التى جرت بينهما ظهر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 .#ناشئين_إنبى#نادى_إنبى pic.twitter.com/YllteHhAPE— Enppi Club (@Enppi_Club) February 14, 2019سيبدأ المدرب علي ماهر بنفس طريقته المعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع برامي صبري وأحمد صابر في قلب الدفاع، وسيعتمد على عمر بسام في الأمام ومن خلفه الثلاثي الهجومي محمود قاعود، محمود غالي، محمد شيكا.عمرو حسامعمرو الحلواني - رامي صبري - أحمد صابر - علي فوزيمحمد أشرف روقا - عماد فتحيمحمود قاعود - محمود غالي - محمد شيكاعمر بسام ]]>

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