2019/02/15 | 07:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة زوجة الشهيد التي سيقشعر لها الابدان 😭💔😔 على لسان انسجام الغراوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -mkkXqjUxkI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة زوجة الشهيد التي سيقشعر لها الابدان 😭💔😔 على لسان انسجام الغراوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة زوجة الشهيد التي سيقشعر لها الابدان 😭💔😔 على لسان انسجام الغراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).