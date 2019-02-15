مدرب الشارقة يوضح سبب تفوق فريقه في هذا الموسم

2019/02/15 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر وضح عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة سر تفوق فريقه في هذا الموسم، وتصدره لجدول ترتيب الدوري الإماراتي حتى الآن.وحافظ الشارقة على صدارته للدوري، بعد فوزه بالأمس على نظيره النصر بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من البطولة.

وقال العنبري في تصريحات عقبت اللقاء: "الحمد لله على الفوز، أشكر اللاعبين على هذا المجهود، وأهنئ النصر على مستواه الجيد في المباراة، من الصعب أن تلعب أمام هذا الفريق على ملعبه وتفوز بسهولة".

آخر 4⃣ مباريات لجيرو في الدوري الأوروبي:⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/l3CqSnwJU2— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019وتابع: "أشكر كل من يدعمنا من مجلس الإدارة والجمهور، أعتقد الأمور حولنا إيجابية وأتمنى تستمر، نحن نتعامل مع مباراة بحسابتها الخاصة ونركز في كل مباراة لا نفكر في نتائج الفرق الأخرى نركز على فريقنا فقط".



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وأتم تصريحاته قائلاً: "مشوار طويل نهاية الدوري، ومباريات صعبة بالنسبة لكل الفرق، لا أحد يستطيع توقع نتيجة أيم مباراة في الدوري".

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الجدير بالذكر أن الشارقة يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن العين صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة.





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