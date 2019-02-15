2019/02/15 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي آريازا، يحوطه دبلوماسيون يمثّلون 15 بلداً بينها روسيا وكوريا الشمالية وإيران، الخميس تشكيل مجموعة في الأمم المتّحدة للدفاع “عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة” التي تتعرض حاليا “للانتهاك”.وأوضح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن نحو 50 دولة انضمّت إلى هذه المجموعة الجديدة من أصل 193 دولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول مؤيدة لفنزويلا تندّد بانتهاك ميثاق الامم المتحدة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول مؤيدة لفنزويلا تندّد بانتهاك ميثاق الامم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).