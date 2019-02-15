انتصار ثمين لتشيلسي في الأراضي السويدية ضمن منافسات الدوري الأوروبي

2019/02/15 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق تشيلسي الإنجليزي، أمس الخميس، انتصارًا ثمينًا على مضيفه مالمو السويدي بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي تشيلسي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ستامفورد بريدج .فيما يحتاج مالمو للفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف وحيد بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء العودة الذي سيقام بالأراضي الإنجليزية.أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله روس باركلي في الدقيقة 30.وفي الوقت الذي بحث فيه مالمو عن التعادل، أضاف الفرنسي أوليفيه غيرو الهدف الثاني في الدقيقة 58.وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها هدف حفظ ماء الوجه لمالمو عبر الدنماركي أندريس كريستايانسين.

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