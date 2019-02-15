انتقاد كوردي لقرار لوزير النفط العراقي: انتظر لما سيحصل في البرلمان

2019/02/15 | 08:36

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شفق نيوز/ انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط ثامر الغضبان واستبداله وكلاء ومديرين عامين، واصفاً هذه التغييرات بأنها مخيبة للآمال وغير مجدية كمن (فسّر الماءَ بعد الجهدِ بالماءِ).وقال عبدالله في بيان إن "التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط في المناصب المهمة بوزارته كجعل وكيل الوزارة لشؤون الغاز وكيلاً للوزارة لشؤون التصفية، ووكيل الوزارة لشؤون التصفية وكيلاً للوزارة لشؤون الاستخراج، هي تغييرات غير مجدية على الإطلاق ولا تتعدى كونها (إعادة تدوير) لن تساهم في القضاء على الفساد في الوزارة التي تعد عصب الاقتصاد العراقي".وأضاف "سبق وأن سجلنا انتقادات كثيرة حول عمل هذه الوزارة في الدورة البرلمانية السابقة بعد أن باتت سمعتها السيئة وللأسف معروفة داخل العراق وخارجه، وكنا نعقد آمالنا على الوزير الحالي بأن يقوم بتغييرات جذرية تشمل إعفاء العديد من الأشخاص الفاسدين من مناصبهم، إلا أن هذه التغييرات الشكلية العقيمة جاءت مخيبة للآمال لأن كل شيء باقٍ على حاله".وتابع عبدالله "سيكون لنا في اللجنة المالية النيابية خلال الفصل التشريعي القادم موقف حازم تجاه هذه الوزارة والمناصب المهمة فيها، علماً بأننا نتابع عن كثب مجريات العمل في كافة مفاصلها ونتواصل بشكل دائم مع الشخصيات الحريصة على المصلحة العامة والتي ترسل إلينا تقارير عن أدق التفاصيل التي تحصل داخل الوزارة"، مؤكداً أنه "آن الأوان لتطهيرها من الفساد هي وبقية الوزارات المهمة، ولن نترك الفاسدين يتنعمون بثروات البلد وبحقوق الفقراء بلا محاسبة ومساءلة".

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