مجلس الأمن يدين هجوم ايران ويدعو لمحاسبة الجناة

2019/02/15 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدان مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات، فجر الجمعة، "الهجوم الذي وقع في محافظة سيستان- بلوشستان بإيران، 13 فبراير شباط الجاري، وأسفر عن مقتل 27 من الحرس الثوري.

وأعرب المجلس في بيان صدر بالإجماع {15 دولة} عن "عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة إيران، والأمنيات بالشفاء العاجل والكامل للمصابين".وأكد البيان أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال للعدالة وحثت جميع الدول، على التعاون بجدية مع إيران، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".كما أكد البيان أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان وقوعها وأياً كان مرتكبوها".انتهى

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