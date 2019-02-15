أمطار غزيرة تستمر الى الغد بهذه المناطق وتعود منتصف الأسبوع

2019/02/15 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى ان إستمرار الأجواء غير المستقرة خلال هذا الأسبوع.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم ان "المنخفض الجوي يتمركز سطحيا جنوب غرب جزيرة قبرص بدأ بالتأثير على البلاد اعتبارا من يوم أمس ومازالت بدايات تأثيره علينا مستمرة وذكرنا يوم امس بأن الاجواء ستستمر غير مستقرة خلال هذا الاسبوع".وبين ان "التوقعات الجوية طبقا لخرائط الطقس تشير اليوم الجمعة الى فرص هطول امطار مابين خفيفة الى معتدلة في، السليمانية التي يصحبها الغزارة على فترات والبرق والرعد، وفي نينوى تكون غزارة متوقعة ليلا خصوصا شمالها، وأمطار غزيرة في شمال دهوك والانبار، وصلاح الدين، وكركوك، وأربيل، والعاصمة بغداد، وديالى، وواسط، وذي قار، وميسان، وبابل والديوانية وكربلاء والبصرة تكون خفيفة الى قطرات".وتابع عطية أما "الامطار يوم غد السبت فتكون الفرص المتوقعة في الانبار وأربيل والسليمانية ودهوك وربما مناطق من جنوب البصرة صباحاً".وحذر من "الضباب المتوقع فجر وصباح السبت في السليمانية و الموصل وكركوك".وأشار عطية الى نشاط الرياح المتوقع ان تكون "سطحية جنوبية شرقية لتصل الى مابين {30-55} كم في الساعة في البصرة وواسط وميسان وشرق العاصمة بغداد وشرق ديالى وتميل الى الهدوء مساءً".وأضاف "كذلك متوقع ان تتعرض مدن بابل والانبار وبغداد وجنوب صلاح الدين وجنوب الموصل وكربلاء والديوانية لنشاط بالرياح السطحية الغربية الى الشمالية الغربية خلال ساعات نهار اليوم لتصل الى 55 كم في الساعة في بعض مناطقها مما يتسبب في اثارة الغبار أحياناً".وعن درجات الحرارة فتوقع المتنبئ الجوي ان تشهد "إنخفاضاً واضحاً بدرجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الصباح للايام القادمة في مناطق شمال البلاد وغربها ولا يستبعد تشكل الصقيع صباحاً" مبيناً ان "الانخفاض يكون أقل شدة في الوسط والجنوب خلال الصباح".ونوه عطية الى ان "أغلب مناطق الجنوب في غرب البصرة والمثنى وباديتها وفي النجف، ربما لن تشملها الامطار نهار الجمعة والليل بسبب إندفاع مرتفع جوي سطحي من افريقيا سبب إعاقة لحركة المنخفض واجبره على عدم التوغل نحو اغلب مدن الجنوب وسيسبب استقرارا في أجواء هذه المدن".وبين ان "مناطق شرق سليمانية وشمالها وشمال اربيل وشرق دهوك وشمالها معرضة لهطول الثلوج الخفيفة فجر ونهار يوم غد السبت وتزداد فرص الثلوج وسماكتها فوق المرتفعات".وتوقع عطية "عودة فرص الامطار في بعض المدن يوم الثلاثاء المقبل".انتهى

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