2019/02/15 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر السعودي في مران فريقه، بعد العودة للتدريبات الجماعية من غياب طويل خلال الفترة الأخيرة.

وكان موسى قد تعرض لإصابة قوية، أبعدته عن النصر لمدة وصلت لحوالي شهرًا، مما أفقد النصر الكثير من قوته خلال المباريات الماضية.



اختيارات المحررين خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي

وشارك موسى في مران النصر استعدادًا لمواجهة الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت 23 فبراير الجاري.

وشهدت تدريبات النصر أيضًا عودة عبدالله الخيبري الذي غاب عن صفوف العالمي أمام الأهلي في مباراة الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إقرأ أيضًا - مسؤول بيراميدز يفتح النار على أحمد شوبير ويُطالبه بتحديد موقفه

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم.

أموتو: لقد كان شعورا رائعا بأن أسجل في مباراتي الأولى، انضممت لـ #المصري منذ فترة قصيرة وعاملوني بطريقة رائعة، لذلك كنت سعيدا بالتسجيل.🗣️ pic.twitter.com/QK4fc7dMzH— جول مصر (@goaleg) February 14, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد موسى يعود لتدريبات النصر الجماعية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد موسى يعود لتدريبات النصر الجماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).