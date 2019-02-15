رونالدو يوافق.. يوفنتوس يفاوض لضم محمد صلاح إلى صفوفه

2019/02/15 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يبدو أن الأحاديث عن صفقة انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس ليس مجرد “شائعة” اخترعتها وسيلة إعلامية تبحث عن رواج، وإنما أكسبتها التطورات أبعادا أكبر من ذلك بكثير.ونقل موقع “سكاي نيوز”، تابعه “ناس”، اليوم (15 شباط 2019)، عن المصدر قوله، إن “رونالدو وكبار النادي منحوا إدارة يوفنتوس الموافقة من أجل الشروع […]

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