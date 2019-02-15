المهندس يتوعد داعش في سامراء: سنواصل تطهير بقايا جيوب الإرهاب

2019/02/15 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد القيادي في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اليوم الجمعة 15 شباط 2019، أن قواته ستواصل " تطهير بقايا جيوب الإرهاب في أطراف المدينة المقدسة".وقال المهندس، في برقية تعزية بمصرع ثمانية مقاتلين من سرايا السلام بانفجار أمس في سامراء، "ببالغ الحزن والفخر تلقينا نبأ استشهاد الكوكبة المجاهدة من لواء ٣١٣ ولواء ٣١٤ التي تدافع عن حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء المقدسة".واضاف "نحن إذ نعزي ونبارك باستشهاد هذه الثلة المؤمنة في معركة الدفاع عن الارض والمقدسات، فإننا على يقين بأن الإخوة في الحشد الشعبي سيُواصلون الثبات لتطهير بقايا جيوب الإرهاب في أطراف المدينة المقدسة كما عهدناهم حماة للعسكريين".وأكد مصدر أمني لشبكة رووداو الإعلامية، أن "أمر فوج ضمن سرايا السلام التابعة لقوات الحشد الشعبي قتل إلى جانب سبعة اخرين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة جزيرة الثرثار الواقعة جنوبي محافظة صلاح الدين".



مشيراً إلى وقوع عدد اخر من المصابين في صفوف الحشد الشعبي.

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