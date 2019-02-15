ماذا حصل في كوردستان خلال 12 ساعة ماضية وينتظرها بعد الظهر؟

2019/02/15 | 09:24

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شفق نيوز/ كشفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، عن استمرار هطول الامطار، فيما رجحت تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.وقالت المديرية في بيان ان الامطار المتساقطة على الاقليم كانت بشكل متقطع مساء الخميس، على ان تهطل بشكل غزير، بعد ظهر اليوم الجمعة في اغلب مدن الاقليم.وتوقعت المديرية، هطول الثلوج في المناطق الجبلية من مدن اقليم كوردستان، مبينة ان نسب الامطار في بعض مدن الاقليم خلال الـ 12 ساعة المنصرمة كانت كالتالي:اربيل 0.4 ملمالسليمانية 0.2 ملمدهوك 1.1 ملمكركوك 0.8 ملمبارزان 0.8 ملمآميدي 2.2 ملمهلشو 1.0 ملمبازيان 0.2 ملمزاخو 0.7 ملم

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