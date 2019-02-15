2019/02/15 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..جدد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق عبد اللطيف شنار التأكيد أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تجاه سورية والمنطقة فاشلة ومتناقضة.وأوضح شنار في تصريح للقناة الخامسة التركية “إن سبب الأوضاع التي شهدتها سورية هو تدخل أردوغان السافر هناك ودعمه للتنظيمات الاجرامية”.وأشار شنار إلى أهمية قمة سوتشي للدول الضامنة لعملية أستانا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شنار: اردوغان يدعم الجماعات التكفيرية في سوريا alansaar.

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