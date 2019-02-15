ردود افعال كردية وعربية غاضبة، وانتقادات شديدة لوزير النفط حول قرارات إبعاد الكفاءات الوطنية من هرم الوزارة

2019/02/15 | 09:29

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بغداد- العراق اليوم:

انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله التغييرات الإدارية التي أجراها وزير النفط ثامر ...





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