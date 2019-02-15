يا نواب الشعب العراقي: اوقفوا ما يجري من مجزرة في اروقة وزارة النفط !

2019/02/15 | 09:29

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بغداد- العراق اليوم:

المهندس حسن الطالبي

منذ تسنمه الوزارة والى اليوم لم يصدر عن وزير النفط ثامر الغضبان اي قرارات...





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