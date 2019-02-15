2019/02/15 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..هددت السلطات السودانية الخميس باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمتهم بالدعوة للعنف وتعريض “أمن البلاد للخطر”.ويأتي التحذير، على لسان وزير الإعلام بالإنابة مأمون حسن، غداة إعلان منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى الاطاحة بالنظام مستبعدين كل حوار.وكان المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد بوسف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات السودانية تتوعد المتظاهرين بإجراءات قانونية “قاسية” alansaar.

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