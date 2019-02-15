يشتبه بأنه والد 200 طفل.. مطالبات بالكشف عن الحمض النووي لـ ’’طبيب الحيوانات المنوية’’

2019/02/15 | 09:35

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بغداد اليوم- متابعة

طالبت مجموعة مؤلفة من 22 شخصا بأحقية إجراء فحص للحمض النووي ومقارنته مع مالك عيادة تخصيب هولندية ...





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