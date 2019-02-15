2019/02/15 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت محكمة كندية الخميس بسجن امرأة سبع سنوات لإدانتها بارتكاب جرائم إرهابية ومحاولتها الالتحاق بتنظيم داعش ومهاجمتها باسم التنظيم موظفا في أحد متاجر تورونتو في 2017.ودانت الهيئة رحاب دغمش البالغة 34 عاما، التي أوقفت في يونيو 2017 ، بأربع تهم هي مغادرة البلاد بهدف الالتحاق بمنظمة إرهابية، وارتكاب اعتداءين بواسطة مضرب غولف وسكين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 7 سنوات لداعشية كندية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 7 سنوات لداعشية كندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).