بولتون: تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

2019/02/15 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت 25 دولة تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأمريكية حول تقديم الدعم لذلك البلد.

وكتب بولتون في تغريدة “اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأمريكية تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية”.

وبحسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة فإن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية”.

وفي افتتاح المؤتمر في واشنطن، قال ممثل خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 شباط/فبراير، بعد شهر على إعلان جوايدو نفسه رئيسا بالوكالة.

ويرفض مادورو الذي ينفي وجود “أزمة إنسانية”، دخول هذه المساعدة معتبرا أنها خطوة أولى نحو تدخل عسكري للولايات المتحدة و”استعراض سياسي”.

تهز فنزويلا كارثة اقتصادية خطيرة تسببت بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص من سكانها، وفق الأمم المتحدة.

وعقدت منظمة الدول الأمريكية مؤتمرها بطلب من الأمين العام للمنظمة لويس الماغرو.

لكن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا.



ففيما وافقت على قرار يندد بمادورو إلا أن 16 فقط من أعضائها ال34 وقعوا على إعلان يعترف بجوايدو رئيسا بالوكالة.

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