اين قضى الأمير هاري يقضي عيد الحب  

2019/02/15 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توجه الأمير البريطاني هاري إلى القطب الشمالي يوم عيد الحب للاجتماع مع قوات مشاة البحرية الملكية، ومعرفة المزيد عن تدريبات قيادة الطائرات الهليكوبتر في الطقس القارس.وزار هاري، هو الكابتن العام لقوات مشاة البحرية الملكية، شمال النرويج حيث تفقد قوة الهليكوبتر الخاصة التي تعمل في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة […]

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