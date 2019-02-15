خطة اميركية لوقف “تمدد النفوذ الايراني”.. هدفها سليماني

2019/02/15 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن عزم الولايات المتحدة تطوير خطة لوقف “تمدد النفوذ الايراني” في المنطقة، مؤكداً على رغبة واشطن في التأكد من عدم توفر المال لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.وقال بومبيو، في تصريحات أدلى بها عقب مؤتمر الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو، تابعها “ناس”، اليوم (15 شباط […]

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