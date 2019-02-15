إخفاق الوفاق

2019/02/15 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر على الاطاحة بالنظام السابق ١٦ عاماً وعلى سقوط بعض الانظمة العربية بضع سنين وفي بلد مثل العراق هي فترة ليست بالقصيرة لو توفرت النية الصادقة لبناء البلد لإرتفاع أسعار النفط بعد ٢٠٠٣: لأصبح العراق جنة غناء غير أن الذي حصل عكس ما كان يتوقع حيث كان الوضع الداخلي ووضع الشعب مهيئاً جراء الحصار الجائر وتخبط النظام السابق وهفواته بالحروب التي أتتت على الاخضر واليابس وكان الطموح في تغيير يطال شكل نظام الحكم والواقع غير أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن.بعد دخول الامريكان والسقوط السريع والمفاجيء والفوضى العارمة وسرقة وتخريب المال العام وظهور كثير من القوى المناهضة للنظام السابق التي هربت وفرت من ويلات الحكم وتركت من لم يستطيع الفرار الى قدره المحتوم وتحمل الحروب والصواريخ والجوع ورجال الزيتوني والانضباط هذه القوى فرضت ارادتها على ابناء الداخل الذين كانوا يرونها قدوة ومنقذا من الواقع المتردي، ولكن عدم نجاح الادارات المتعاقبة في الوصول لايجاد حلولا ناجعة لكل المشاكل المركبة المعقدة التي رافقت السقوط أدت لانهيار مفهوم الدولة وربما ما حصل في العراق لا يختلف كثيرا عن دول التي هبت عليها رياح الفوضى في الخريف الاسود وكل هذه الحكومات في كل البلدان شكلت على اساس مبدأ التوافق ولا اعرف ما هي المعايير التي ينطلق منها اصحاب التوافقات في تشكيل الحكومات الا باعتبار الوطن ضيعة يتقاسمونها او اعتبار المنصب غنيمة لتحقيق الثراء باسرع وقت وقد اثبتت التجربة ان الحكومات التوافقية انتجت الفساد حيث اصبحت البلدان تدار من قبل لصوص يتغنون بحب الوطن ويبيعونه في سوق النخاسة وانهارت النظم في تلك البلدان أدى الى انهيار الاقتصاد و الفشل في كل الجوانب .من اسباب الفشل الاقتصادي عدم التخطيط فمع توفر الموارد الطبيعية والبشرية الا ان فقدان المعرفة في كيفية استغلال الثروات والموارد وعدم المعرفة بالسوق وفشل عملية التسويق والافتقاد لمراكز البحوث المتخصصة وغياب الجدية في سن القوانين لمحو الامية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتشريع قوانين حماية المنتج المحلي والفوارق الطبقية التي شطرت المجتمعات الى شطرين اثرياء وفقراء وغياب الطبقة المتوسطة ادى الى تنامي عدم الشعور بالمسؤولية واضمحلال الانتماء وتلاشي الوطنية وعدم وجود قوانين تراقب حركة الاموال والمزاجية مع حالات الفساد والاثراء من جراء المال السياسي او من جراء التلاعب بمقدرات البلد عن طريق عقود واستثمارات وكل الطرق الملتوية من غسيل اموال وتجارة سلاح ومخدرات والاتجار بالبشر وعدم تطبيق القوانين بشكل عادل وعدم الاهتمام بالطبقة المثقفة والاهمال بقطاعات التربية والتعليم والتحول الى التعليم الخاص وعدم تقديم الخدمات الصحية المجانية وغياب الرعاية الاجتماعية سيؤدي الى تنامي عدد العاطلين عن العمل ولعدم وجود دعم حقيقي للقطاع الخاص وفتح ابواب الاستيراد على مصراعيه وعدم حماية المنتج المحلي واهمال قطاعات الري والزراعة سيؤدي حتما الى ضعف الناتج القومي الذي سيصبح صفراً أو أقل من صفر في بلد كالعراق على سبيل المثال فبلد ريعي يقتات على بيع النفط وعطلت فيه كل الجوانب الاقتصادية الصناعية والزراعية والسياحية من المؤكد ان الكثير سيكون مواطنا انانيا يترقب الفرص ليصعد الموجة ويتحين الفرص السانحة للاثراء وهو يرى فساد المسؤول وفقر الرعية وتهاون القوانين مع سراق المال العام حتى ان الجميع يرى ان الوظيفة التي كانت يوما ما مقدسة اصبحت وسيلة للقفز من الطبقة الفقيرة الى الطبقة البرجوازية ومن أمن العقاب أساء الادب وساعتها يدق ناقوس الخطر في بقاء الدولة كوحدة واحدة لذلك سنرى ضعف الدولة ينعكس على كل جوانب الحياة فلا امن في بلد اهين فيه التعليم والقانون وفسد فيه القضاء واهينت به الرتبة العسكرية وزورت الشهادات وضيعت فيه الامانة وصار اللص مسؤولا ومؤتمنا وهمش المثقف وما عاد لصوته من اذن تسمع ولا عقل يعي بوادر تفكك المجتمع وانتشار الجريمة والمخدرات والمافيات والغش وعدم الشعور بالامان وغياب الرقيب وموت الضمير وتنامي الهجرة لاصحاب العقول وفراغ المجتمع من اصحاب الخبرة والكفاءة كل هذا نذير شؤوم ان النهاية الحتمية قد طرقت الابواب.هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

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