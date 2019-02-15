2019/02/15 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مؤشر نيكي يتراجع في بداية تعاملات بورصة طوكيو

15/02/2019 09:32:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

تراجع المؤشر نيكي القياسي، الجمعة، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وبحسب رويترز، هبط "نيكي" 0.42 في المائة مسجلا 21051.51 نقطة، في حين خسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.62 في المئة ليصل إلى 1580 نقطة.

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