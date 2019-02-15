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مقتل 3 من ارهابي داعش بقصف جوي غربي الانبار
2019/02/15 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، بان ثلاثة من ارهابي داعش قتلوا بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ ان ” طيران الجيش قصف عجلة لعصابات داعش الاجرامية حال تسللها من الاراضي السورية باتجاه صحراء قضاء القائم غربي الانبار، ما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر […]

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