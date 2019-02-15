2019/02/15 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، بان ثلاثة من ارهابي داعش قتلوا بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .
وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ ان ” طيران الجيش قصف عجلة لعصابات داعش الاجرامية حال تسللها من الاراضي السورية باتجاه صحراء قضاء القائم غربي الانبار، ما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 من ارهابي داعش بقصف جوي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، بان ثلاثة من ارهابي داعش قتلوا بقصف جوي للطيران الجيش غربي الانبار .
وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ ان ” طيران الجيش قصف عجلة لعصابات داعش الاجرامية حال تسللها من الاراضي السورية باتجاه صحراء قضاء القائم غربي الانبار، ما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 من ارهابي داعش بقصف جوي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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