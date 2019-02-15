2019/02/15 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهرام قاسمي: كيف ينجح مؤتمر حول المنطقة واللاعبون الأساسيون فيها كايران وتركيا ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين غائبون عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/15 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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