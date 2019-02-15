2019/02/15 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي مضاعفات المثانة العصبية؟ وكيف يتم علاجها؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4dk64IUVWBU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي مضاعفات المثانة العصبية؟ وكيف يتم علاجها؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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