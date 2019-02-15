ماليزيا تعتقل 6 بتهمة التخطيط لهجمات والانتماء لجماعة مسلحة

2019/02/15 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الماليزية اليوم الجمعة إنها اعتقلت ستة أشخاص منهم أربعة أجانب للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات أو الانتماء لجماعة مسلحة.

وماليزيا في حالة تأهب منذ أن نفذ مسلحون موالون لتنظيم داعش سلسلة هجمات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير كانون الثاني عام 2016.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على الستة في خمس مداهمات منفصلة بين ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني للاشتباه في التخطيط لهجمات أو صلتهم بجماعات مسلحة.

وقال فوزي هارون المفتش العام للشرطة في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي “بينهم ماليزيان وأربعة أجانب من سنغافورة وبنجلادش والفلبين وبلد في جنوب آسيا”.

واعتقلت ماليزيا المئات على مدى الأعوام القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة.

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