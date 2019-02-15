محلل سياسي: أردوغان يسعى لتأجيل الحسم العسكري في إدلب

2019/02/15 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المحلل السياسي، أديب السيد، إن قمة سوتشي بشأن سوريا أوضحت حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على كسب مزيد من الوقت وتأجيل مسألة الحسم العسكري في إدلب شمال سوريا.وأشار المحلل السياسي إلى تشديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمات وجهها إلى نظيره التركي، على أهمية سيادة الأراضي السورية، وخاصة في منبج وإدلب.وأكد رؤساء روسيا وتركيا وإيران في ختام قمة سوتشي، أمس الخميس، على ضرورة تسليم المناطق التي تنسحب منها واشنطن إلى الحكومة السورية.وأضاف، المحلل السياسي أديب السيد بقوله “استخدم أردوغان عبارات لها أكثر من تأويل في حديثه داخل القمة مراهنا على عامل الوقت”.



وذلك في سعي من الرئيس التركي لإطالة أمد النزاع في إدلب، واستخدام ذلك ضد النظام في دمشق.

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