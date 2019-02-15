لأول مرة .. نوري المالكي يعزي بإستشهاد مقاتلين من سرايا السلام

2019/02/15 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/15 11:39

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بغداد- العراق اليوم:

لأول مرة وجه زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تعزية بـ ’’استشهاد كوكبة من المقاومة الاسلامية في سامراء’’، عقب التفجير الذي أوقع 10 من مقاتلي قوات سرايا السلام، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ووجه المالكي برقية تعزية نقلها مكتبه الإعلامي، أظهرت جانباً من ’’الخلاف السياسي’’ بينه وبين الصدر، حيث تحفظ فيها على تعزية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو بالاضافة الى اسم ’’السرايا’’، واكتفى بوصف الضحايا بأنهم ’’كوكبة من ابطال اللواءين 313 و314 في سامراء’’.وجاء في نص التعزية: ’’نتقدم الى ابناء شعبنا العراقي الكريم والى جماهيرلمقاومة الإسلامية المجاهدة المخلصة بأحر التعازي لاستشهاد كوكبة من رجال المقاومة الاسلامية والحشد الشعبي الذين تعرضوا لتفجير إرهابي في قاطع عمليات سامراء’’.وتابع: “سائلين الباري عزَّ وجلَّ أن يتقبل شهداء العراق وشهداء المقاومة الاسلامية برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان’’.وأكمل زعيم ائتلاف دولة القانون قائلاً، إن “هذه المحاولات اليائسة التي ينتهجها أعداء العراق والإنسانية تستدعينا الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من تحركات الارهابيين وزيادة زخم العمليات لملاحقة تلك العصابات الإرهابية”.

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