رغم نفي الحكومة المتكرر .. حزب بارزاني يعترف بعودة البيشمركة الى كركوك بأمر من رئيس الوزراء عبد المهدي

2019/02/15 | 10:01

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بغداد- العراق اليوم:

رأى عضو للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، احقية القائد العام للقوات المسلحة عادل...





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