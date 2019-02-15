رئيس اتحاد الجودو يفجر مفاجأة قبل ساعات من إنتخابات الاولمبية

2019/02/15 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فجر رئيس اتحاد لعبة الجودو، عدي الربيعي، مفاجأة عن انتخابات الجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية قبل ساعات من إنطلاقها اليوم الجمعة.

وقال الربيعي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الكثير من اعضاء الهيأة العامة للاتحادات لايعرفون المرشحين، ولا يوجد أي اتحاد رياضي حضر هيأة عامة من الرياضيين الممارسين للعمل الرياضي".وأضاف "هنالك دعوات لاجراء انتخابات وفق قانون النظام 20، والانتخابات التي ستقام شرعية معتمدة على اللجنة الاولمبية العراقية".وأقر "بمجموعة من الاخطاء المتراكمة في القوانين ونحن من أول المشجعين لتطبيق القانون، وكانت الكثير من الامور تحتاج الى وضع حد لموضوعة القوانين".وبين الربيعي ان "المشكلة هي تحملنا لجهات لا تتقن إصدار القوانين، حيث ان اللجنة الرياضية البرلمانية لم تشرع أي قانون يطور من جانب الرياضة العراقية وان هذه الامور ما هي الا مجموعة تراكمات من الاهمال، وان دعمي لتوجه ضد آخر لعدم دعم توجهنا في الانتخابات التي جرت لاتحاد الجودو".وأكد "هنالك من أشكل على التدخل الدولي في الانتخابات، وان مراقبي الاتحاد الدولي افتعلوا مشكلة في انتخابات اتحاد الجودو" مضيفا "نتسائل عن موقف وزارة الشباب والرياضة ونحن ننتظر رد اللجنة الاولمبية والوزارة من هذا الامر".ومن المقرر ان تقام صباح اليوم الجمعة، في أحد فنادق العاصمة بغداد الانتخابات الخاصة بالشخصيات الرياضة البارزة، من أجل الدخول للجمعية العمومية الخاصة باللجنة الأولمبية العراقية.وتقدّم للانتخابات 20 شخصا على أن يتم انتخاب 6 مرشحين للدخول إلى الهيئة العمومية للجنة، على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي بعدها بيوم واحد.والمرشحون الـ20 هم: خالد عبد الواحد كبيان، يسار صبيح علي، فلاح حسن جاسم، صفاء صاحب نايف، أحمد ثامر محسن، حسين علي كاظم، د.



فرقد عبد الجبار كاظم، محمود حسين كاظم، رعد حمودي سلمان، فيصل غازي كاظم، خليل ياسين جابر، مهدي حسن إسماعيل، طارق عبد الرحمن، حسين عبد جواد، د.



أسماء حميد كمبش، د.



مشتاق حميد، أحمد صبري ردام ، د.



وهاب رزاق الطائي، محمد عبد الواحد محمد ومناف فاضل عباس.انتهى

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