ذي قار تحيي ارث ( الطرادة ) بمهرجان واسع في اهوار الجبايش

2019/02/15 | 10:12

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

تشهد اهوار محافظة ذي قار يوم غد السبت مهرجانا واسعا لاحياء ارث ( الطرادة ) وسيلة النقل النهري القديمة في مناطق الاهوار ، يتخلله العديد من النشاطات والاستعراضات النهرية .

وقال مدير منظمة

شبكة اخبار الناصرية:تشهد اهوار محافظة ذي قار يوم غد السبت مهرجانا واسعا لاحياء ارث ( الطرادة ) وسيلة النقل النهري القديمة في مناطق الاهوار ، يتخلله العديد من النشاطات والاستعراضات النهرية .

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