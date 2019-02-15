تقرير طبي: ترامب يزداد وزنا ويدخل مرحلة السمنة

2019/02/15 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستظل شخصية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب مثيرة للجدل والاهتمام حول العالم، فهو شخصية مليئة بالمتناقضات، وتاريخ حياته ذاخر بالأسرار المدهشة، التي لا تزال تستقطب اهتمام الملايين حول العالم، كما تثير فضول المحققين والصحفيين والكتاب حول العالم.

ومن الكتب المهمة التي حاولت الاقتراب من العالم الغامض لإمبراطورية ترامب المالية وحياته الشخصية، كتاب “ترامب بلا قناع”، الذي ألفه الصحافيان مايكل كرانش ومارك فيشر، وهو حصيلة عمل فريق متكامل كُلفت به مجموعة من الصحافيين من قبل صحيفة واشنطن بوست، إذ جاء الكتاب كمحاولة لفهم العقيدة والمسار الذي يتبناه دونالد ترامب من خلال تقديم سيرة موثوقة وعميقة لحياته.

يبدأ الكتاب برصد تفاصيل عن نشأة ترامب المترفة في منطقة كوينز، وصولا إلى صعود شأنه المثير للدهشة عام 2016 ليصير رئيسا للولايات المتّحدة، يوثِّق هذا الكتابُ الشامل جذورَ عائلة ترامب وجهوده التي اتّسمت بالعدائية لفرض حضوره في الأوساط الاجتماعية في نيويورك، وولعه بالرهانات الخطيرة على العقارات والأعمال، وأخيرا على نفسه.

ويحلّل المؤلِّفان، وهما صحافيان محنّكان أجريا مقابلات مع ترامب أثناء إعداد الكتاب، كل ما يتعلّق بهذا الرجل بدءا بارتباطه خلال شبابه بالمُضارِب المتنفّذ روي كوهين، وصولا إلى تعاملاته المزعومة مع عالم الجريمة المنظّمة، ومشاريعه المثيرة للجدل.



يعرض الكتاب تفاصيل السيرة الذاتية المفصلة لدونالد ترامب، فهو ابن لوالدين مهاجرين.



هاجرت والدته ماري ماكليود إلى أمريكا بعد الكساد الإقتصادي الكبير الذي حصل في العالم وأوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، بينما جاء جده الى أمريكا من ألمانيا هربا من الخدمة العسكرية في العام 1885.

نشأ الإبن دونالد ترامب وكبر خلال فترة الازدهار الاقتصادي، الذي شهدته أمريكا في الخمسينيات وأوائل الستينيات، في كنف عائلة غنية، ودونالد هو الإبن الرابع فيها، وعُرف بأنه مشاغب إلى حد الإيذاء وكان يُعتبر طالبا فاشلا.

بدأت معركة ترامب من أجل بناء إمبراطوريته فعليا في عام 1974، ويشير الكتاب إلى أنه ليس هناك حدود لما يمكن أن يفعله ترامب من أجل تحقيق أرباح أكبر، إذ أنه كان يستغل العمال البولونيين المهاجرين للعمل لديه مقابل أجور زهيدة، وإلا فإنه سيقوم بترحيلهم.

يتحدث الكتاب عن العلاقة المتبادلة بين ترامب والصحافة.

وبحسب الكتاب، فقد كان ترامب يستخدم مع الصحفيين سياسة العصا والجزرة، إذ كان تارة يعرض عليهم صداقته وتارة هدايا مادية مثل الشقق التي يبنيها، ومن ثم يهدد ويتوعد بالتسبب بطرد الصحافي من عمله إذا لم يعجبه مقاله المنشور، غير أن سياسة التهديد لم تكن مجدية، لذا طور ترامب سياسة خاصة في التعاطي مع الإعلام، تعتمد على أن الصحفيين يلحقون بالقصص الأكثر إثارة.

وهذا ما كان يجعل من ترامب شخصا مثيرا للجدل وبذا كان يربح دعاية له من دون أن يضطر لدفع المال من أجل الإعلانات التي كانت ستكلّفه مبالغ طائلة.

يقف الكتاب عند محطات هامة في تاريخ ترامب، فهو أول من شرع القمار في نيويورك، وأراد جذب الإنتباه إليه ليأتي الناس ويدفعوا أموالهم في الكازينوهات الثلاثة التي افتتحها في أتلانتك ستي بنيويورك عوضا عن الذهاب الى لاس فيجاس.



الأمر الثاني الذي اهتم به ترامب هو الملاعب الرياضية، وخاصة بلعبتي كرة القدم الأمريكية والملاكمة.

وقد حاول أن يكون المسيطر الوحيد على دوري كرة القدم الأمريكية.

وكان يشتري اللاعبين لنواديه، وهذا ما كان يستقطب الإعلام وهذا من أهم ما كان يسعى اليه وهو أن يكون محط اهتمام الصحافة.

الأمر الثالث، الذي استثمر فيه هو حفلات ملكات الجمال، إذ حرص على أن يكون موجودا في محيطه والاستفادة من العائدات التي تأتي منه، وخاصة من الإعلان والدعاية وظهوره وهو محاط بالنساء الجميلات، واللواتي كان يحاول السيطرة ليس فقط على عقودهن بل حتى على أشكالهن وأوزانهن، وجني المال من العقود التي تُبرم معهن.

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