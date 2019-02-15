السعودية تغلق جزئيا حقل نفط السفانية بسبب تلف كابل كهرباء

2019/02/15 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن أرامكو السعودية أغلقت جزئيا حقل نفط السفانية البحري بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسي.

وذكر المصدر أن الإغلاق حدث في وقت سابق هذا الأسبوع.



ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته.

ولم ترد شركة النفط الحكومية أرامكو على طلب للتعليق.

والسفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم وتتجاوز طاقته الانتاجية مليون برميل يوميا.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من خفض في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والإغلاق الجزئي لحقل النفط السعودي.

وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.

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