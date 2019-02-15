صعود أسعار الذهب لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2019/02/15 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، وذلك وسط ترقب إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1316 دولار للأوقية.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.08% مُسجلاً 1313.56 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09% إلى 97.064.





واتجهت التعاملات نحو المعدن النفيس بعد إعلان الولايات المتحدة أمس هبوط مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.2% خلال ديسمبر الماضي وهي أسوأ وتيرة هبوط منذ سبتمبر 2009 ومقابل ارتفاع 0.1% في نوفمبر السابق له.





وفي سياق منفصل يعلق المستثمرون آمالاً على التوصل لاتفاق تجاري يجمع الولايات المحتدة والصين، بالتزامن مع زيارة وفد تجاري أمريكي بكين لاستكمال مباحثات القضايا التجارية العالقة.





ويأتي ذلك على الرغم من التقارير الصحفية التي أفادت أمس أن الولايات المتحدة والصين لم يحرزا تقدماً كبيراً خلال المحادثات التجارة الجارية، وأنه لا يزال هناك قضايا كبيرة عالقة بين المفاوضين الأمريكيين والصينين يتعين القيام بحلها.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار الواردات والإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرة في الولايات المتحدة.





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