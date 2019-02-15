طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة وامطار في هذه المحافظات

2019/02/15 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع هطول الامطار في العديد من مناطق المحافظات، فيما أشار إلى تشكل الضباب في اغلب المناطق.يتبع ..

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